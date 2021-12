Chuva em Salvador é assunto mais comentado nas redes sociais

O mau tempo em Salvador nesta quinta-feira, 28, é o assunto da vez entre os internautas. De acordo com o medidor Trendsmap Brasil, dos 10 verbetes mais comentados entre os usuários do Twitter na capital baiana, oito são diretamente relacionados ao tempo chuvoso.

Os termos "alagada", "trovoada" e "engarrafamento" foram alguns entre os citados. O incidente ocorrido na praia da Barra, onde dois surfistas foram atingidos por um raio também figura entre os assuntos mais comentados.

A maioria dos internautas reclama da atual situação das ruas e avenidas de Salvador.

Ilhado aqui no trabalho! A frente do prédio tá toda alagada, e os carros na garagem no subsolo estão ficando submersos! — Diogo Araújo (@diogojga) 28 novembro 2013

Já outra parte aproveita para fazer piadas e montagens com as fotos do caos provocados pela chuva.

Minha cidade virou um rio,a prefeitura deveria criar um projeto: SALVADOR VAI DE BARCO ! #Salvador — Thais Sousa (@ThaySousa2) 28 novembro 2013

Usuários do Facebook, Instagram e outras redes sociais utilizaram a ferramenta para compartilhar imagens dos transtornos na capital baiana.

