Chuva e saída da cidade provocam congestionamento na Paralela

A chuva que atinge Salvador, desde a madrugada desta sexta-feira, 21, e a saída da cidade para a Linha Verde atrapalham a vida dos motoristas que trafegam pela avenida Paralela, principalmente para aqueles que buscam passar o feriado de Tiradentes fora da capital.

A reportagem do Portal A TARDE, por exemplo, registrou lentidão na região do Parque de Exposições, no sentido Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Por conta do mau tempo, que deve durar o dia todo, os condutores devem redobrar a atenção e ter paciência.

Apesar do tempo ruim, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não registrou nenhum acidente na cidade nesta manhã, apenas um ponto alagamento no bairro dos Barris, nas proximidades da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Já a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu três solicitações, vinculadas à chuva, mas todas com pouca gravidade. Segundo o órgão, foram registrados um alagamento de área, uma ameaça de desabamento de imóvel e um deslizamento de terra. Todas sem feridos.

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva ao logo do dia. A temperatura máxima é de 29º. Já a mínima será de 22º. A intensidade dos ventos, que chegou a 60 km por hora nesta quinta, 20, deve ficar entre fraco/moderado.

A previsão para o sábado, 22, e o domingo, 23, deve ser parecida com a de hoje, com o tempo nublado com chuva. A máxima e a mínima também se repetem, assim como a intensidade dos ventos.

