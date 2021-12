Chuva diminui e Codesal reduz alerta em Bom Juá, Vila Picasso e Mamede

Com a melhora gradual do tempo, o estágio de alerta nas comunidades de Bom Juá, Vila Picasso e Mamede foi reduzido. Mesmo assim, as equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) continuam de sobreaviso neste sábado, 21.

Nesta sexta, 20, o sistema de sirenes foi acionado nestas três localidades por conta do risco de deslizamento e desabamento após chover mais de 150 mm nas últimas 72 horas. Com isso, os moradores foram orientados a deixar seus imóveis.

Trinta e seis famílias passaram a noite na Escola Municipal Antônio Carvalho Guedes, em São Caetano. Eles recebem colchões, lençóis, itens de higiene e alimentação. Em Bom Juá, quatro famílias foram cadastradas. Elas foram orientadas sobre a situação, mas não ficaram nos abrigos fornecidos pela prefeitura.

Em Marechal Rondon, 46 famílias foram cadastradas por conta de alagamento de imóveis.

Operação chuva

Neste sábado, a Codesal registrou 11 ocorrências, sendo um alagamento, uma ameaça de desabamento de imóvel, três ameaças de deslizamento de terra, três ameaças de queda de árvore, uma avaliação de imóvel alagado e dois deslizamentos de terra. Não há registro de feridos.

