Os motoristas que circularam em Salvador na manhã desta quarta-feira, 17, encontraram pontos de alagamentos nas principais vias da cidade, por conta da chuva que atingiu a cidade por cerca de um hora. O mau tempo atingiu, principalmente, as avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô), General Graça Lessa (Ogunjá), Anita Garibaldi, Vasco da Gama, ACM e Centenário, além dos bairros de Ondina e Caminho das Árvores, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Após a precipitação diminuir, as vias foram desobstruídas. Não houve registro de ocorrências graves. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite um alerta de mau tempo para Salvador e Região Metropolitana (RM). A previsão é de chuva significativas até quinta.

Alagamentos

O trânsito foi o mais afetado pela chuva desta manhã. A situação foi vista na ACM, Bonocô e Centenário. Na rua Wanderley Pinho, no Itaigara, a água se misturou ao barro, formando uma lama no local. Também há pontos de alagamento na região do Dique do Tororó.

Os condutores enfrentaram dificuldade para circular no Vale do Ogunjá, por conta do nível da água na pista. O córrego da rua do Canal, no Rio Vermelho, transbordou, também alagando a região. Um carro ficou preso no local. A rua Guillard Muniz, no Itaigara, virou um "piscinão" com latas de lixo boiando.

Chuva deixa vias alagadas em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

Posto alagado

Um posto de gasolina na avenida Professor Manoel Ribeiro, no Stiep, ficou completamente alagado nesta manhã. A água ocupou toda a área das bombas de combustível e afetou também a pista. Contudo, os veículos conseguiam circular no local, mesmo com dificuldade.

"Está tudo alagado, uma situação lamentável", disse uma funcionária que não quis se identificar. O gerente do posto Vinícius Fortuna afirmou que desligou a energia do estabelecimento por motivo de segurança. "Estou esperando a chuva acalmar (parar) para voltar a atividade do posto", afirmou antes da água abaixa por volta de 10 horas.

Uma árvore caiu na rua Oito de Dezembro, na Graça. De acordo com a Transalvador, o trânsito ficou congestionado no local. A chuva também afetou o trânsito no bairro da Barra, que está engarrafado.

