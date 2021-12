Chuva deixa vias alagadas e atrapalha trânsito em Salvador

Motoristas enfrentam congestionamentos, na manhã desta segunda-feira, 20, nas principais vias de Salvador. O problema é consequência das vias alagadas por conta da chuva que atinge a capital baiana.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a avenida Paralela está com as vias alagadas na altura da Estação Mussurunga. Na região, há bastante lama nas pistas, por conta das obras do metrô, deixando o trânsito lento.

Os condutores também encontram pistas alagadas na Garibaldi e Suburbana, sentido Centro.

Trânsito lento também na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), principalmente no sentido centro, e no Retiro. Na avenida San Martin, o tráfego de veículos segue com retenção, mas a chuva deu uma trégua.

Trânsito está congestionado na avenida Paralela (Foto: Hilcélia Falcão | Ag. A TARDE)

Uma árvora caiu na ladeira da Cruz da Redenção, em Brotas, afetando o trânsito na região. A planta foi retirada e o tráfego liberado. Não há registro de feridos.

