Chuva deixa trânsito lento na Calçada e na Paralela

O trânsito segue congestionado para os motoristas que trafegam na Calçada, sentido Comércio, devido à chuva na cidade na manhã desta quinta-feira, 5. Já na avenida Paralela, o trânsito também está lento por conta das obras do Complexo Viário do Imbuí. As informações são da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

adblock ativo