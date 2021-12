Chuva deixa trânsito congestionado nas principais vias

Os motoristas que trafegam na Paralela, enfrentam congestionamento por causa das chuvas que atingem Salvador desde a manhã deste domingo, 11.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a lentidão começou às 16h e deixa os dois sentidos lentos (Aeroporto e Centro).

ACM

A avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Paralela, também é afetada pelas chuvas e segue congestionada.

Dique do Tororó

No entorno da Arena Fonte Nova, na avenida Joana Angélica, Dique do Tororó, Bonocô e Vale de Nazaré também segue engarrafado por causa do BA-VI e das fortes chuvas desde às 15h.

