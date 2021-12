Chuva deixa pontos da cidade alagados na manhã de sábado

A chuva que atinge Salvador na manhã deste sábado, 5, deixou vários pontos da cidade alagados. Dique do Tororó, Bonocô e Calçada já enfrentam problemas com os alagamentos.

No Bonocô, o trânsito ficou complicado com as poças que se formaram no asfalto. Diversos internautas enviaram fotos dos pontos alagados em Salvador.

Previsão do tempo



De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) a previsão de chuva continua até domingo, 6, com 80% de probabilidade. Céu nublado e pancadas de chuva acompanhada de trovoadas também estão previstos, além de muitas nuvens com curtos períodos de sol.



Confira a previsão para os próximos dias:

Previsão de Salvador/BA oferecido por CPTEC/INPE

adblock ativo