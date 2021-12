Chuva deixa moradores ilhados e vias alagadas em Salvador

A chuva que atinge Salvador deixou vários bairros alagados nesta quinta-feira, 30. O canal da avenida ACM transbordou, alagando a via. Apesar da situação, os carros ainda conseguem transitar no local, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A contenção das obras do metrô rompeu na avenida Paralela. Com isso, água e lama invadiram a pista. De acordo com motoristas que estão no local, o trânsito está parado na via.

Na Praça Lúcia Magalhães, no final de linha da Pituba, um carro ficou preso na enorme poça de água formada pela chuva. Com a água quase tomando o veículo, o motorista precisou sair e procurar abrigo debaixo de uma árvore.

Mas ele logo mudou de ideia devido à sequência de raios acompanhados do estrondo da trovoada que colocou vários estudantes para correr em busca de abrigo no ponto de ônibus. A enorme poça dificultou até mesmo

a passagem de ônibus.

Leitores de A TARDE também registraram alagamento no Imbuí, próximo a praça. A água chegou a invadir um condomínio no bairro. Moradores de Brotas também enfrentam dificuldade de circular no Parque Bela Vista por conta da chuva.

A Transalvador ainda registrou alagamento em Ondina, Centenário, Calçada sentido Comércio.

A chuva também afeta a cidade de Lauro de Freitas, onde o trânsito está lento.

