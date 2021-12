Chuva deixa a cidade caótica

>>Você enfrenta problemas com a chuva? Envie fotos e vídeos e participe da nossa cobertura!

A chuva que atinge Salvador nesta terça-feira (8) deixou o trânsito lento em vários pontos da cidade ao longo do dia. A Avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, ficou inundada nos dois sentidos, por conta de um canal que transbordou, pela manhã. Pela tarde, de acordo com agentes da Transalvador, o nível de água na Avenida ACM ficou alto.

Os motoristas também enfrentaram pontos de alagamentos no Acesso Norte, Dois Leões, Paralela nas imediações do Extra e do Centro Administrativo da Bahia (CAB), San Martin, Adhemar de Barros, Água de Meninos e Bonocô, durante todo o dia.



Um ônibus da empresa Capital ficou preso em uma inundação na Rua Cônego Pereira, sentido Sete Portas. Os passageiros foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. O veículo foi retirado da água por um guincho da Transalvador.

Congestionamento - O trânsito ficou engarrafado na Avenida Paralela e lento na ACM, Lucaia, Rótula do Abacaxi, Cidade Baixa, Djalma Dutra e BR-324 na imediações de Pirajá.

Dez semáforos também não resistiram ao mau tempo e apresentam defeito na Avenida Contorno, Calabar, Dique do Tororó, Manoel Dias da Silva, Cardeal da Silva, próximo ao posto 3 na Paralela e ao Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce, na Cidade Baixa. Com os equipamentos quebrados, o tráfego também está complicado nesses locais.



Codesal - Com a chuva de hoje, a Defesa Civil registrou 89 solicitações de atendimento, incluindo 34 deslizamentos de terra.



Uma das vias da avenida Leovigildo Filgueiras, que passa pelo túnel Teodoro Sampaio e dá acesso à avenida Centenário, foi interditada pela manhã, por conta de um deslizamento de terra no local.



Também houve um desabamento de muro em Pau Miúdo e 22 imóveis que correm risco de cair. Um imóvel desabou na Praça da Sé próximo ao antigo cinema Glauber Rocha. Ninguém ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Rodovia - O trânsito ficou congestionado na manhã desta terça-feira na BR 324, Km 622 e 625, no trecho da Jaqueira do Carneiro e entrada da Av. Luís Eduardo Magalhães, sentido Feira de Santana, devido ao alagamento da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos já melhorou no início da tarde e está apenas lento, devido a poças de água que se mantém na pista.

*Vídeos de Giovanna Castro, Editora

*Veja imagens da região da Avenida Vasco da Gama:

*Veja imagens da região do Vale do Canela:

Paula Pitta Chuva deixa a cidade caótica

*Mais imagens da Vasco da Gama:

Paula Pitta Chuva deixa a cidade caótica

adblock ativo