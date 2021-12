Chuva de granizo atinge Salvador nesta quarta

A forte chuva que atinge a capital baiana e Região Metropolitana desde a última segunda-feira, 30, foi acompanhada de granizo nesta quarta-feira, primeiro dia do ano. Além dos inúmeros pontos de alagamento, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou, até o momento, 37 ocorrências por consequência do tempo chuvoso.

Por meio de nota, a Codesal confirmou o fenômeno da chuva de granizo e explicou os motivos que ocasionam essas situações.

"Com o recebimento de diversas imagens acerca de chuva de granizo em Salvador, a Defesa Civil de Salvador - CODESAL informa que a formação de granizo ocorre por fatores de contraste no clima quente e frio em nuvens de cúmulo-nimbo (que se desenvolvem verticalmente). O clima quente e os ventos fortes geraram um ambiente propício para a precipitação de granizo)", explicou o órgão.

Vídeos que circulam nas redes mostram algumas pessoas espantadas com toda a situação. "Gente, está caindo granizo do céu. Está caindo gelo mesmo. Está pensando que Salvador é fraco? Salvador é barril! Até gela", disse uma moradora. Em outra filmagem, um homem se surpreende com o tamanho do gelo. "Velho, está caindo gelo. Está chovendo granizo em Salvador, olha as pedras". Informações iniciais apontam que uma das regiões atingidas foi a Estrada Velha de Periperi.

Estragos

No IAPI, as fortes chuvas derrubaram mais uma árvore. Dessa vez, a queda ocorreu em cima de um táxi, danificando toda a frente do veículo. Até o momento, sete árvores já caíram por conta do tempo instável, segundo registro.

Em boletim divulgado pela Codesal, na última hora, as áreas mais afetadas pela chuva foram o bairro do Bom Juá, com 32,2 mm; e em São Caetano, com 5,2 mm. Nas últimas 24h, as regiões mais atingidas estão em Fazenda Coutos, com 41,4 mm, e Rio Sena, com 35,2 mm.

Segundo o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve continuar persistindo até o final de semana.

Outras Cidades

Além da capital baiana, algumas cidades do interior também foram alvo das fortes chuvas que chegaram na região. Na segunda-feira, 30, houve ainda registros de chuva de granizo nos municípios de Crisópolis (microrregião de Alagoinhas) e Água Fria (ambas distante a 215 km e 146 km de Salvador, respectivamente).

Em vídeos divulgados nas redes sociais, um homem que dirigia seu carro gravou o momento em que o vidro era atingido. "Incrível! Caindo pedra de gelo, olha isso. Nunca vi isso aqui em Crisópolis, primeira vez", relatou.

No segundo, gravado em uma fazenda de Água Fria, um rapaz fica surpreso por ver a chuva de granizo pela primeira vez. "Gente, está chovendo gelo aqui na Fazenda Cajueirinho, em Água Fria. Nunca vi isso antes. Que benção, chovendo cada pedra de gelo que ninguém nunca viu na vida".

