Parte do telhado do Instituto de Perinatalogia da Bahia (Iperba), localizado no bairro de Brotas, em Salvador, foi danificado pela chuva que atingiu a capital baiana nesta quinta-feira, 28. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Devido ao incidente, o atendimento a novos pacientes está temporariamente suspenso.

O telhado foi danificado na parte térrea da unidade. O centro cirúrgico, centro de parto normal, central de esterilização, unidade transfusional, farmácia satélite e parte da unidade de cuidados intermediários convencionais foram interditados.

Os pacientes que estavam nas áreas afetadas (oito bebês e cinco mulheres) foram transferidos para outras unidades da rede estadual e credenciada através da regulação. Conforme a Sesab, não houve vítimas.

A Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (Sucab), órgão responsável pela manutenção dos prédios públicos estaduais, já foi acionada e, conforme a Sesab, deverá iniciar a recuperação da unidade o mais rápido possível.

As outras áreas da unidade que não foram atingidas funcionam normalmente. A secretaria não informou quando o atendimento a novos pacientes deverá ser retomado.

Da Redação Chuva danifica telhado do Iperba e atendimento é suspenso

