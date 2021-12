Chuva danifica passeio no bairro de Amaralina

Um passeio na orla do bairro de Amaralina desabou na manhã desta quinta-feira, 15, devido à chuva que atinge Salvador. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Os destroços do passeio caíram na areia da praia.

Algumas sinaleiras no mesmo bairro também apresentam defeito nesta manhã.

A chuva também causa outros transtornos na cidade. A Defesa Civil registrou sete solicitações de atendimento, sendo dois deslizamento de terra no Alto da Terezinha e Fazenda Grande III e duas ameaças de desabamento de imóvel na Plataforma e Periperi.

Não há registro de ocorrências graves.

adblock ativo