Chuva continua e número de ocorrências ainda é alto

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) contabilizou 88 chamados de emergência em Salvador, por causa do mau tempo, até as 16h45 deste sábado. Na sexta-feira, 10, até as 19h, haviam sido registradas 106 solicitações.



Foram contabilizados um desabamentos de muro, duas pistas rompidas, 41 deslizamentos de terra, quatro árvores caídas, além de cinco alagamentos de imóvel, 19 ameaças de desabamento de imóvel, sete ameaças de desabamento de muro e nove ameaças de deslizamento de terra .

Neste sábado, Codesal levou um trailer para a avenida Juracy Magalhães, onde houve um deslizamento de terra na quinta-feira, 9. Segundo o órgão, o equipamento vai dar suporte às equipes que atuam na área sob a coordenação da Defesa Civil. O órgão informou que vai realizar o lonamento do local para evitar mais estragos e minimizar os efeitos da chuva que incide na capital baiana, o que não pôde ser feito ainda por conta da chuva.

O órgão pode ser acionado pelo telefone gratuito 199.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 23ºC a 28ºC.

