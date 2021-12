Chuva continua causando transtornos em Salvador; sobe número de ocorrências

A chuva que atinge Salvador nesta quinta-feira, 21, continua causando preocupações e transtornos. Do início da manhã até as 16h30, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou o dobro de ocorrências na capital baiana. O número subiu de 65 para 131.

O órgão computou, 14 deslizamentos de terra, 36 ameças de deslizamento, 31 ameças de desabamento, 10 árvores ameaçando cair, duas avaliações de área, seis avaliações de imóveis alagados, dois desabamentos parciais, um incêndio, quatro infiltrações, 11 orientações técnicas, três árvores caídas e uma ameaça de desabamento de muro.

Os bairros do Cabula, Tancredo Neves, Pau da Lima e Valéria lideram os atendimentos. Até a publicação desta reportagem, não houve registro de feridos.

Tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com máxima é de 31°C , com mínima de 23°C, até a próxima segunda-feira, 25, o tempo na capital baiana ficará nublado a encoberto com pancadas de chuva, e ventos que variam de fracos a moderados. No sábado, 23, além de chuva, há também previsão de trovoadas isoladas.

"A estação é chuvosa e essa área de instabilidade do tempo está associada a frente fria, que ocasiona chuva em todo o estado. Em Salvador, essa massa de ar fria está vindo do litoral", explicou o metereologista do Inmet, Hamilton Carvalho.

