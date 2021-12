Chuva: Codesal registra 114 solicitações de emergência

A forte chuva que atingiu a capital baiana nesta quinta-feira, 18, causou transtornos na cidade. Até o início da noite, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 114 solicitações de emergência.

O órgão registrou três alagamentos de área, seis alagamentos de imóvel, 19 ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro e 22 ameaças de deslizamento de terra.

Além disso, também foram registrados uma ameaça de queda de árvore, seis árvores caídas, quatro avaliações de imóveis alagados, três desabamentos de imóvel, cinco desabamentos de muro, dois desabamentos parciais, 36 deslizamentos de terra, quatro orientações técnicas e uma pista rompida.

Previsão - Segundo o site Climatempo, a previsão é de mais chuva para esta sexta, 19. Uma frente fria no litoral da Bahia forma áreas de instabilidade sobre o Nordeste e podem ocorrer várias pancadas de chuva em todos os estados da região.

Há possibilidade de chuva forte no litoral e na zona da mata entre o Rio Grande do Norte e Sergipe e na Bahia. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima, nesta sexta, não passa dos 30 graus, enquanto a mínima fica em 22 graus.

Em caso de emergência, a Codesal orienta a população a ligar para o Setor de Telefonia Emergencial Central, que atende pelo número 199 (24 horas por dia), e pedir uma vistoria de um engenheiro.

Conforme a Defesa Civil, em decorrência do grande número de solicitações de emergência recebidas, a Central 199, em alguns horários, pode congestionar. Caso isso aconteça, o solicitante deve entrar em contato também pelo número 156 (também gratuito) ou ir pessoalmente à sede do órgão, na Avenida Bonocô.

A Codesal informou, ainda, que todas as solicitações serão atendidas e um engenheiro do órgão vai até o local verificar a situação e tomar as medidas cabíveis.

