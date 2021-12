Chuva: Codesal alerta para risco de alagamentos

A quarta-feira, 19, em Salvador, amanheceu com tempo chuvoso, causando diversos pontos de alagamento nas principais ruas e avenidas da capital, como Avenida ACM (em frente ao Shopping da Bahia), Avenida Centenário, Avenida Bonocô e região da Cidade Baixa.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu alerta de chuva fraca a moderada para as próximas 24 horas. De acordo com o órgão, há risco de alagamentos pontuais. Qualquer emergência, a recomendação é ligar gratuitamente para o número 199.

Avenida Bonocô amanhece com pontos de alagamento | Foto: Jaqueline Suzarte | Ag. A TARDE

Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, nas últimas 12 horas, o maior acumulado de chuva foi registrado no bairro de Itapuã, com 10,8mm. Para o restante do dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperatura média variando entre 24ºC e 30°C.

