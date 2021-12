Chuva causa transtornos em Salvador

A chuva que atinge Salvador na manhã desta quinta-feira, 10, causa transtornos na cidade. Na orla, uma fiação de iluminação pública caiu na pista na Avenida Otávio Mangabeira, sentido Itapuã.

Já a Avenida Contorno está interditada nos dois sentidos nesta manhã em decorrência da chuva. A via é bloqueada sempre que chove forte na cidade, por conta do risco de novos deslizamentos de terra na região.

Entre Cajazeiras V e VIII, uma árvore caiu. Na Avenida Centenário, um galho também foi ao chão. Outra árvore caiu na Cruz da Redenção, em Brotas, e interdita parcialmente a via. Não há informações sobre feridos nem se veículos foram atingidos nestas duas ocorrências.

A chuva também dificulta o trânsito em diversas vias de Salvador. A situação é mais complicada na Paralela, orla, Centenário, Tancredo Neves, Barros Reis, San Martins, Bonocô e ACM.

De acordo com a Transalvador, um canal transbordou em Periperi. Os motoristas também enfrentam alagamento em Água de Meninos, no Mercado do Peixe, Sete Portas, Matatu, Paulo VI, Rua Odilon Santos, no Rio Vermelho, Paralela, Acesso Norte, sentido Iguatemi, e na Rua Padre Feijó, que liga o Campo Grande a Cardeal da Silva.

