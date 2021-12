Chuva causa transtorno no trânsito de Salvador com vias alagadas

A chuva que atinge a capital baiana na manhã desta quinta-feira, 30, deixa alguns pontos de alagamentos na cidade.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), dois pontos foram registrados. Um na avenida Jequitaia, próximo ao Mercado do Peixe, e o outro na Largo do bairro da Calçada.

Motoristas também registram vários pontos de alagamento ao longo da avenida Paralela, sentido centro.

As demais avenidas, de acordo com a Transalvador, estão com o trânsito lento por conta da chuva forte.

Orientações aos motoristas

É importante lembrar que, em dias chuvosos, é bom:

- Deixar os faróis sempre acesos;

- Diminuir a velocidade do veículo;

- Manter uma distância de segurança dos carros que estão ao redor;

E para quem vai pegar alguma rodovia deve evitar parar nos acostamentos. Assim as chances de acidentes podem ser reduzidas.

O motorista que ainda não saiu de casa, pode acompanhar a situação do trânsito em Salvador.

