Chuva causa pontos de alagamento em vias de Salvador

A chuva que atinge Salvador desde a madrugada desta sexta-feira, 3, causa pontos de alagamentos algumas vias da cidade, o que atrapalha o trânsito.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o tráfego está lento, por exemplo, na avenida Paralela, na altura do Centro Universitário Jorge Amado, sentido aeroporto; e na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã.

Há também registros de alagamentos nas proximidades do viaduto Ministro Mário Andreazza, no final da Paralela; no Largo do Papagaio, na Cidade Baixa; e na avenida Vasco da Gama.

A previsão do tempo para hoje é de chuva durante o dia e a noite, segundo a Climatempo. A temperatura deve variar de 22º a 27º.

