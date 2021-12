Chuva causa pontos de alagamento em Salvador nesta sexta-feira

A chuva que atinge Salvador desde o início da manhã desta sexta-feira, 14, deixa algumas vias da capital baiana com pontos de alagamento na rua Brandão Villela, no bairro Tancredo Neves e na avenida Porto dos Estanheiros, na Ribeira, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Na avenida Edgar Santos, em Narandiba, e no Uruguai, a água alcançou as calçadas, dificultando a passagem de veículos e moradores da região.

Tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o domingo de Páscoa, 16, o tempo ainda segue instável com mínima de 24ºC e máxima de 30ºC. No Litoral Norte e Ilha de Itaparica também há previsão de chuva.

