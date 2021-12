Chuva causa estragos e atrapalha trânsito em Salvador

As chuvas que caíram na manhã desta quarta-feira, 9, deixaram estragos em diferentes bairros da capital baiana.

De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), já foram recebidas 12 solicitações nas últimas 11 horas.

Entre as solicitações estão um alagamento, duas ameaças de desabamento (Canabrava e Massaranduba), duas ameaças de deslizamento (IAPI e Cosme de Farias), três avaliações de imóveis alagados (Alto do Cabrito e Bom Juá), um desabamento de muro na avenida Vasco da Gama e três deslizamentos de terra (Alto do Cabrito, Lobato e Paripe).

Uma das áreas afetadas foi o Arraial do Retiro, onde a água derrubou o muro de dois imóveis. "A água invadiu minha casa e derrubou meu muro. Está horrível, tem água na sala, cozinha, banheiro, em tudo", lamenta a moradora Edna Fraga.

A chuva também causa transtornos ao trânsito da cidade. Segundo informações da Superintendência de Trãnsito e Transporte do Salvador (Transalvador), há registro de alagamentos nas avenidas Barros Reis, Vasco da Gama, Mário Leal Ferreira (Bonocô), Luís Viana (Paralela) e San Martin, onde alguns veículos ficaram submersos. A chuva parou, mas a pista continua molhada, afetando o tráfego nas principais vias, principalmente Paralela, Bonocô e Dique do Tororó.

Nem mesmo o carro da Polícia Militar resistiu ao alagamento na San Martin. Foto: Jardel Gomes | Cidadão Repórter

Situação semelhante é vista no Dois Leões, como mostra a foto enviada pela leitora Elaine Cristina Santos. Já Cristiane Paim também enviou uma foto ao Cidadão Repórter mostrando a situação da avenida San Martin, vista de um ponto de ônibus da região.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve variar entre 23ºC e 31ºC em Salvador. Durante a tarde, o tempo deve variar de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas.

