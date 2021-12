Chuva causa deslizamento de terra e ameaças de desabamento em Salvador

A chuva que atinge Salvador desde a madrugada deste sábado, 17, causou deslizamento de terra, ameaças de desabamento e alagamento em alguns bairros, segundo boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Até as 14h20, o órgão havia contabilizado quatro ameaças de desabamento (Centro/Brotas, Cabula/Tancredo Neves, Cajazeiras e Pau da Lima), dois alagamentos de imóvel (Valéria e Itapuã/Ipitanga), dois deslizamentos de terra (Valéria e Cabula/Tancredo Neves), uma ameaça de deslizamento e uma poste sob ameaça de cair (Cajazeiras).

Tempo instável

Entre este sábado e a segunda-feira, 19, a previsão é que o tempo permanecerá nublado a parcialmente nublado, com a possibilidade de chuvas fracas a qualquer hora do dia, informou a Codesal. A temperatura pode variar de 22°C (mínima) e 27°C (máxima).

O mar do litoral baiano também deve ser motivo de atenção. O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu na sexta, 16, um alerta de ressaca até a noite deste sábado, com previsão de ondas de até 2,5 metros entre as cidades de Salvador e Touros (Rio Grande do Norte).

