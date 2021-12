Chuva causa alagamentos em diversos pontos de Salvador

A forte chuva que atinge Salvador na manhã desta quinta-feira, 9, causa diversos pontos de alagamentos nos bairros da capital baiana. Os principais registros estão na Rótula do Abacaxi, próximos às obras do metrô; na Calçada, em frente à estação de trem; no Cabula, na via de acesso ao Shopping Bela Vista; em Sussuarana, na saída do Centro Administrativo da Bahia (CAB), além das avenidas Centenário, São Rafael e Luís Viana (Paralela).

No bairro da Pituba, um canal transbordou e atrapalha a passagem dos motoristas nas proximidades da Cantina Volpi. O mesmo aconteceu na rua do Canal, no Rio Vermelho, e na Avenida ACM, em frente a Comercial Ramos.

Já na Rua Pará, na Pituba, a água atinge a porta dos veículos que trafegam pelo local. As pistas não estão interditadas, mas os carros precisam reduzir a velocidade para tentar ultrapassar as poças de água, deixando o trânsito lento.

A rua Miguel Navarro, na Pituba, também está alagada, com a água atingindo a lateral dos carros.

Além destas regiões, o galho de uma árvore caiu no Caminho das Árvores e interdita metade da via.



Alagamentos em parte da Avenida Bonocô, sentido Centro, e perto da Fonte Nova impedem a passagem de veículos na região, nem ônibus conseguem transitar.



Moradores ficaram ilhados em casa em algumas ruas da Pituba, por conta da água que invadiu garagem. Alguns colégios das áreas atingidas pela chuva suspenderam as aulas.

A reportagem de A TARDE também presenciou diversas pessoas atrasadas para seus compromissos por conta dos alagamentos e trânsito congestionado.

Galho de árvore caiu e interditou metade de via no Caminho das Árvores (Foto: Iracema Chequer | Ag. A TARDE)

O trânsito também segue lento nas principais vias da cidade. Na região da Rótula do Abacaxi, da avenida Paralela e dos bairros da Pituba, Placafor e Itapuã, os motoristas encontram maior dificuldade para trafegar.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os condutores devem ter atenção com os semáforos quebrados próxima ao local conhecido como Plaquinha, em Placafor; em frente ao Rei da Pamonha da Paralela; e nas principais vias dos bairros da Pituba e de Itapuã.

Carros foram encobertos pela água na Praça do Nobel, na Pituba (Foto: Lucas Bernardo | Cidadão Repórter)

O leitor Maurício Santos registrou a situação do trânsito na Via Expressa, que segue bastante congestionada. Confira o vídeo:

Da Redação Chuva causa alagamentos em diversos pontos de Salvador

<GALERIA ID=19969/>

Tweets sobre chuva em salvador

adblock ativo