Chuva causa alagamentos e queda de árvores em pontos de Salvador

A chuva forte que atinge Salvador na tarde desta quarta-feira, 1º dia do ano, causou estragos em várias localidades da capital baiana. A avenida Bonocô, Vale dos Barris, e Itapuã foram algumas das áreas mais atingidas, com registros de queda de árvores e alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as regiões com maior quantidade de chuvas na capital registrados nas primeiras horas foram Fazenda Coutos, com 41,4 mm; Rio Sena, com 35,2 mm; Valéria, 29.7 mm; Fazenda Grande do Retiro, 26.8 mm; e Periperi, com 25 mm.

Na avenida Bonocô, alguns pontos resultaram na concentração de alagamentos e deixaram o fluxo de veículos mais lento. Até as 16h30, foram contabilizadas 23 ocorrência entre três deslizamentos de terra, imóvel alagado, ameaça de deslizamento e um deslizamento notificado.

No Vale dos Barris, próximo a rotatória do Nina Rodriguez, uma arvore caiu e ficou atravessada na pista. De acordo com populares, o motivo da queda teria sido os raios que atingiram a região. Na praça Dr. João Mangabeira, próxima à região do Dique do Tororó, outra árvore foi derrubada por causa das fortes chuvas.

Em nota, a Codesal alertou para a continuidade do mau tempo na capital baiana. A Defesa Civil informa que caso de emergência a população deve entrar em contato através do 199.

Confira o registro dos acumulados de chuvas (mm) das últimas 01h, 06h, 12h, 24h, 48h e 72h:

Granizo no Interior do Estado

Além da capital baiana, algumas cidades do interior também foram alvo das fortes chuvas que chegaram na região. Na segunda-feira, 30, houve ainda registros de chuva de granizo nos municípios de Crisópolis (microrregião de Alagoinhas) e Água Fria (ambas distante a 215 km e 146 km de Salvador, respectivamente).

Em vídeos divulgados nas redes sociais, um homem que dirigia seu carro gravou o momento em que o vidro era atingido. "Incrível! Caindo pedra de gelo, olha isso. Nunca vi isso aqui em Crisópolis, primeira vez", relatou.

No segundo, gravado em uma fazenda de Água Fria, um rapaz fica surpreso por ver a chuva de granizo pela primeira vez. "Gente, está chovendo gelo aqui na Fazenda Cajueirinho, em Água Fria. Nunca vi isso antes. Que benção, chovendo cada pedra de gelo que ninguém nunca viu na vida".

