Chuva causa alagamentos e provoca acidente em Salvador

>> Mande vídeos, fotos e relatos desse dia de fortes chuvas em Salvador

A chuva que atingiu Salvador desde a madrugada deste sábado, 19, provocou pontos de alagamento nas principais avenidas da cidade e alguns deslizamentos de terra. Os motoristas que passavam pelas avenidas ACM e Paralela durante a manhã precisaram redobrar a atenção ao transitar pelas vias por conta das poças que ofereciam risco de acidentes.

No Cabula, moradores do bloco 301 do Conjunto Residencial Cabula VI ficaram ilhados em casa. A frente da garagem amanheceu alagada depois que o lixo foi arrastado pela água e entupiu os bueiros da rua das Árvores, onde fica o prédio.

Moradores de prédio no Cabula não têm como sair de casa



De acordo com o morador Fábio Rodrigues, a Limpurb mantém um contêiner de lixo a cerca de dois metros do portão da garagem, próximo a dois bueiros. "Já pedi para deixar o contêiner mais afastado, porque sempre que chove alaga e fico sem poder sair de carro. Além disso, mesmo em dias de sol, é um transtorno com o lixo espalhado em frente a minha garagem", reclamou o morador.

Outros pontos de alagamento foram encontrados na Avenida Centenário, em Amaralina, na Bonocô, sentido Iguatemi, e na Avenida Garibaldi, mas sem acidentes registrados neste locais.



Também na Pituba, tanto na Avenida Otávio Mangabeira, sentido Itapuã, quanto na Manoel Dias, sentido Barra, o trânsito ficou intenso durante toda a manhã e o início da tarde por conta de sinaleiras quebradas em decorrência da chuva.

Árvore caída - No bairro de São Caetano, na rua Francisco Correia Cunha, uma árvore caiu sobre o passeio de uma casa por volta das 9h de hoje e interrompeu o fornecimento de energia em toda a rua, já que pendeu sobre um dos postes. Ninguém ficou ferido.



Segundo moradores, a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Município (Sucop) já havia sido comunicada do risco de que a árvore caísse, mas não houve retorno por parte do órgão.



A auxiliar administrativa Adriana Araújo, dona da casa onde a árvore caiu, diz que o órgão responsável não resolveu o problema. "Disseram que só poderiam fazer alguma coisa quando a árvore caísse", afirmou a moradora.



Também moradora da rua Francisco Correia Cunha, a professora Iara Alves de Brito mostrou um protocolo da SUCOP (nº 770/2011) de pedido de poda da árvore que caiu nesta manhã. "São mais quatro algabeiras centenárias. A rua toda corre perigo, basta olhar", disse.



A reportagem do A Tarde On Line tentou entrar em contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e com a SUCOP, mas não obteve sucesso.

Previsão do tempo ¿ De acordo com informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), o sábado deve ser de chuva em Salvador, com trovoadas e céu encoberto por muitas nuvens. A temperatura na capital varia entre os 23 e os 31ºC.

*Com informações de Felipe Amorim, do A Tarde

adblock ativo