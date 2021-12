Chuva causa alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador

A chuva que atinge a capital baiana desde a manhã desta segunda-feira, 15, resultou em alagamentos e deslizamentos de terra em diferentes pontos da cidade. Até o início da noite, 11 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

De acordo com o balanço do órgão, entre 0h e 17h ocorreram: um alagamento no Iapi, na rua Conde de Porto Alegre; quatro ameaças de deslizamento de terra, nos bairros Jardim Cruzeiro, São Marcos, Sussuarana e Dois de Julho; uma ameaça de desabamento de imóvel em Canabrava; quatro deslizamentos de terra, sendo três no bairro Tancredo Neves, nas ruas 18 de Setembro e Santa Cecília, e um na Liberdade, na Segunda Avenida Graciosa; além de uma árvore caída na Av. Lucaia, no Rio Vermelho.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que o tronco ficou entre a calçada e a pista. Por conta do incidente, o trânsito ficou lento na região. A árvore foi retirada da rua por agentes da Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop), por volta das 16h.

A Transalvador também informou que, devido ao alagamento na rua Luís Maria, na Cidade Baixa, os motoristas encontraram dificuldade em passar pela via. Na Barra, a rua João Pondé ficou alagada e alguns carros estacionados no local foram atingidos. Na rua Recife, no mesmo bairro, duas bocas de lobo entupidas impediram que a água escoasse e também ficou inundada.

Outros pontos de alagamento foram encontrados em Ondina, na Av. Sabino Silva, na Rótula do Abacaxi e na Av. Bonocô. A região do Iguatemi e a Av. Paralela, sentido centro, também apresentaram trânsito lento nesta segunda.

Devido à chuva, um acidente resultou na morte de um motociclista na Av. ACM, na altura do Detran. A Transalvador registrou mais dois acidentes durante a tarde, sem vítimas.

Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo em Salvador deve permanecer nublado e com pancadas de chuva pelos próximos dias. Até o final da semana, a temperatura varia entre 24° C e 30° C.

O mau tempo também atinge outras cidades do Estado. Nas regiões oeste e centro da Bahia, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura tem mínima de 16° C e máxima de 30° C nessas regiões. Os ventos permanecem fracos ou moderados.

O fenômeno que provocou a alteração climática na capital baiana também atinge todo o Nordeste.

