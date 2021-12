Chuva causa alagamentos e complica trânsito em Salvador

A chuva que atinge Salvador desde a madrugada desta quinta-feira, 3, causou alagamentos em diversas avenidas e ruas da cidade. Conforme a Defesa Civil (Codesal), até as 21h, haviam sido registradas 41 ocorrências entre ameaça de desabamento e deslizamento de terra.

A avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), nos dois sentidos, foi um dos locais que ficou alagado. Vídeos enviados ao Cidadão Repórter do Portal A TARDE mostraram motoristas com dificuldades de trafegar na região (confira abaixo).

A previsão é que a chuva continue até o sábado, 5, segundo informações da Codesal. O mau tempo castiga a capital baiana desde a noite da terça, 1º.

Trânsito complicado

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o fluxo de veículos ficou congestionado desde o fim da tarde na avenida ACM, perto da Cruz da Redenção e do Hiper Posto. A velocidade média no local é de 8 km/h.

Nas proximidades do Hospital Teresa de Lisieux e Comercial Ramos, o canal de esgoto transbordou e prejudicou ainda mais a passagem dos carros nos dois sentidos.

O trânsito também ficou lento nas avenidas Centenário - nas imediações do acesso ao Calabar, sentido Dique do Tororó - e na Juracy Magalhães Júnior, próximo ao Centro Médico Salvador, em razão de poças de água e do reflexo do transbordo do canal de esgoto na ACM.

No viaduto Nelson Dahia, perto da Estação Pernambués, um veículo quebrou e obstruiu uma das duas pistas. Já na avenida Sete de Setembro o mesmo ocorreu com uma motocicleta, o que gerou lentidão no tráfego.

Próximo ao túnel da avenida Luis Eduardo Magalhães, sentido San Martin, um acidente envolvendo três veículos deixou o trânsito bastante congestionado. Um dos carros teria ficado com a frente destruída.

