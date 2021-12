Chuva cancela atividades e eventos em Salvador e RMS

Alguns atendimentos, eventos e atividades foram cancelados nesta segunda-feira, 27, devido a forte chuva que atinge Salvador e região metropolitana desde desde a madrugada. Confira a lista:

Escolas municipais

Parte das escolas municipais de Salvador tiveram as aulas suspensas em função dos problemas ocasionados pela chuva. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), o objetivo é garantir a segurança dos estudantes. Alunos que foram para as aulas foram mantidos nas escolas.

Obras no Rio Vermelho

Em função das fortes chuvas, a solenidade para assinatura da ordem de serviço para início das obras de requalificação do Rio Vermelho, que aconteceria às 9h30, foi cancelada. A prefeitura informa que uma nova data será agendada.

Evento no Detran

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) decidiu adiar o lançamento do concurso para a escolha do mascote do órgão, que aconteceria pela manhã. Uma nova data será divulgada em breve.

Agenda do governador

O governador Rui Costa cancelou sua agenda nesta segunda. Ele faria uma viagem aos municípios de Irecê e Xique-Xique. O governador informou que ficará na cidade para liderar o processo de apoio à capital baiana, que enfrenta fortes chuvas.

TRT5

O órgão suspendeu o expediente e os prazos do TRT5 em Salvador, no fórum do Comércio, em Nazaré e região metropolitana (Camaçari, Simões Filho e Candeias), nesta segunda-feira, 27, em virtude das fortes chuvas.

Evento da PM

A Policia Militar (PM-BA) cancelou o evento comemorativo aos 190 anos da corporação, que seria realizado na noite desta segunda, no Teatro Castro Alves (TCA). A PM informou que uma nova data será divulgada para a realização do evento.

