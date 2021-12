Chuva atrapalha trânsito na Paralela, Bonocô e viaduto Raul Seixas

>> Você está enfrentando problemas em decorrência da chuva que cai na cidade? Mande-nos seu relato, foto e vídeo.





Apesar de não chover forte nesta quinta-feira, 1º, o mau tempo causa transtornos para a população. Três poças de águas congestionam o trânsito na saída da avenida Paralela até a Rótula do Abacaxi, na Bonocô, sentido Iguatemi e no Viaduto Raul Seixas em direção à Lucaia.



A Codesal também registrou um desabamento parcial na Vila Canária, sete ameaças de desabamanto em Pirajá, Santa Cruz, Comércio e Nova Brasília do Aeroporto; duas árvores caíram e houve dez deslizamentos de terra em Sete de Abril, Cajazeiras 5, Boa Vista do Lobato, Vila Canária, São Gonçalo do Retiro, Pau da Lima e Alto do Cabrito. No total, foram 30 solicitações de atendimento até as 11h55.





