Chuva atrapalha trânsito e deixa barcos na areia

A chuva que atinge Salvador nesta quarta-feira, 24, causa transtornos no trânsito e no mar. Com alerta da Capitania dos Portos de ondas de até 2,5 metros, os pescadores do Rio Vermelho seguiram a orientação e deixaram os barcos na areia. O mar agitado e ventos fortes também impede a travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande.

Em terra, a chuva provoca buracos, como a cratera na Avenida Paralela, sentido Aeroporto, que danificou três carros durante a madrugada, e causa alagamentos. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o tráfego está complicado na Paralela sentido Rodoviária, Barros Reis para quem segue para Rótula do Abacaxi, ACM em direção a Bonocô, na San Martin e Heitor Dias sentido Sete Portas. Há trechos alagados nessas vias.



<GALERIA ID=18241/>



A Defesa Civil registrou 35 solicitações até às 10h30 desta quarta. Entre elas, dois desabamentos parciais de imóveis em Fazenda Grande e Periperi, uma árvore caída em Castelo Branco e dez deslizamentos em São Cristóvão, São Caetano, Saramandaia, Boa Vista de São Caetano, Matatu de Brotas, Águas Claras, Pau da Lima e Periperi. Não há registro de feridos.

Previsão - De acordo com o Centro de Previsão de Estudos Climáticos (CPTEC) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o tempo deve continuar fechado em Salvador pelo menos até sexta, 26, quando a previsão ainda é de dia nublado, mas diminui a probabilidade de chuva. No sábado, 27, o mau tempo deve voltar e o sol só deve voltar a aparecer no domingo, 28, quando não há previsão de chuva.

Confira ao vivo como está o tempo na praia da Barra:

adblock ativo