Chuva atrapalha obras no Barro Branco

As obras na localidade do Barro Branco, na avenida San Martin, foram interrompidas na manhã desta sexta-feira, 17, por conta da chuva. Operários estão no local esperando o tempo melhorar.

A localidade é considerada área de risco e foi cenário de um deslizamento de terra em 27 de abril de 2015 que matou 11 pessoas.

Nesta manhã

Apesar da chuva ter sido forte na região nesta madrugada, moradores das partes mais baixas disseram que a água não chegou a provocar alagamentos.

Dono de um bar no final da descida do Barro Branco , José Luís Silva, 52, afirmou que a população aguarda o restante da obra ser feita. "Eles fizeram as obras de contenção na frente, agora está faltando nas laterais, para dar maior segurança", disse Silva.

