Chuva alcança média do mês e será intensa no final de semana

A previsão do tempo para este final de semana em Salvador é de muita chuva. Segundo a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), somente na tarde desta sexta-feira, 20, choveu 81,7 milímetros, o equivalente a 62% da média do mês que é de 130 milímetros.

O instituto faz a previsão para as próximas 48h e indica que a chuva deve atingir várias regiões do estado neste final de semana. A meteorologista alerta para trovoadas e descargas elétricas.



"É importante evitar lugares abertos, como praia, ficar embaixo de árvore e campos de futebol. Em regiões amplas, descobertas e sem proteção é comum incidência de descargas elétricas", explicou Cláudia Valéria.

