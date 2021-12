Chuva alaga hospitais de Irmã Dulce e Agenor Paiva

A forte chuva que atinge Salvador, na manhã desta segunda-feira, 27, alagou os hospitais Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), e Agenor Paiva, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Largo de Roma.

As informações são de que os corredores das unidades estão alagados, impossibilitando o atendimento aos pacientes.

Em entrevista à rádio Metrópole, a superintendente da Osid, Maria Rita Lopes Pontes, afirmou que várias alas e salas do Santo Antônio foram tomadas pela água e que a situação é crítica.

No momento, cerca de 120 pacientes estão na unidade. Eles foram transferidos do andar térreo, que está alagado, para o primeiro andar.

Ela informou que já pediu ajuda à prefeitura e ao Ministério Público Estadual para tentar resolver o problema no local. Maria Rita também disse que pediu ajuda à Central de Regulação do Estado para transferir os pacientes mais graves.

A energia do hospital foi desligada por medida de prevenção. Somente as unidades mais críticas estão funcionando com a ajuda de um gerador.

O secretário estadual de Saúde Fábio Vilas Boas informou que 40 pacientes do Santo Anotônio serão transferidos para o Hospital Ana Nery, que suspendeu as cirurgias eletivas para receber os pacientes da Osid.

Sala com pacientes foi tomada pela água no Santo Antônio (Foto: Cidadão Repórter | Via Whatsapp)

