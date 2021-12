Chuva alaga aeroporto de Salvador durante a madrugada

A forte chuva que atingiu Salvador na madrugada desta quarta-feira, 19, por volta das 2h, causou diversos pontos de alagamento no Aeroporto Internacional de Salvador. A água invadiu alguns setores do terminal, como a área e saguão de embarque e parte externa do aeroshopping, além de escoar pelo teto e paredes que possuem rede elétrica. A fiação elétrica não foi atingida, porque fica protegida por uma tubulação. Por conta do vazamento, o balcão do check-in da Gol ficou desativado por algumas horas.



O empresário Guilherme Garrido, que estava no aeroporto por volta das 4h, declarou que ficou assustado com o problema e que a sensação era de caos no local. "Todos ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Ninguém imaginava ver o que estava acontecendo", declarou. Garrido ainda disse que sentiu vergonha da situação. "Por ser brasileiro, baiano, fiquei preocupado em passar vergonha agora na Copa [Copa das Confederações]", declarou.

Procurada pela reportagem do Portal A TARDE, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que o alagamento ocorreu por conta do aeroporto estar em processo de reforma e, apesar da empresa ter o dever de prever situações do tipo e estar preparada para essas ocorrências, a quantidade de chuva não era esperada.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a chuva ultrapassou a capacidade de escoamento preparada para o período de obra.

As operações de pouso e decolagem, segundo a assessoria, não chegaram a ser interrompidas durante a madrugada e os voos não registraram atrasos.

A Infraero informou ainda que, desde o momento que a empresa tomou conhecimento da ocorrência, uma equipe de funcionários entrou em atividade com o intuito de solucionar o problema e garantir a segurança de todos. A empresa garante que todas as providências estão sendo tomadas para sanar a situação o quanto antes.

O Aeroporto de Salvador é o principal terminal aéreo da Bahia e responde por mais de 30% da movimentação de passageiros do nordeste. Diariamente, cerca de 40 mil pessoas circulam pelo terminal de passageiros. Este número teve um aumento considerável por conta da Copa das Confederações, que tem jogo entre Nigéria e Uruguai nesta quinta-feira, 20.

adblock ativo