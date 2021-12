Churrascaria é flagrada com gato de água em Dom Avelar

Uma churrascaria e duas residências no bairro de Dom Avelar, em Salvador, foram flagradas, na terça-feira, 26, com gato de água pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A Embasa divulgou o caso nesta quinta-feira, 28, e informou ainda que os locais têm ligação regular, mas desviavam água a partir de um ponto anterior ao hidrômetro para evitar que o aparelho medisse o volume real consumido.

"Por causa do by pass (gato), os imóveis estavam apresentando um consumo medido de apenas dois mil litros por mês, o que é incompatível com o número de unidades", disse Isaías da Silveira, gerente comercial da Embasa, por meio de nota.

A ligação clandestina foi retirada e, agora, os responsáveis terão que pagar à empresa R$ 2.712,13. Esse valor corresponde ao volume de água desviado nos últimos doze meses, estimado em 240 mil litros, somado ao custo da execução do serviço e à multa pela irregularidade.

A empresa esclarece que qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. O usuário que estiver nessa situação deve procurar um ponto de atendimento da Embasa e regularizar sua ligação, evitando problemas e corte no abastecimento do imóvel.

A Embasa informa ainda que conta com 40 equipes de campo somente nas unidades da capital e região metropolitana, responsáveis por mais de 200 verificações deste tipo todos os dias.

