Churrascaria é assaltada na Pituba

A churrascaria Villa's, no Jardim dos Namorados, na Pituba, foi assaltada por seis bandidos na tarde desta quinta-feira, 3. Os ladrões entraram no local e levaram o dinheiro do caixa e pertences de clientes, como carteiras e celulares. Não foi informada a quantia levada. Ninguém ficou ferido.





