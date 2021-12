Christiano Rangel tem pena suspensa após recurso da defesa

Foi suspensa, nesta quarta-feira, 30, a sentença que condenava o empresário Christiano Rangel a quatro anos e cinco meses de prisão por agredir e ameaçar a ex-namorada, Aida Nunes. A defesa do empresário fez o pedido de suspensão no dia 22, um dia após a condenação, alegando que o julgamento não foi correto por ter desconsiderado alguns pontos importantes no processo.

Para o advogado Fabiano Pimentel, que defende o empresário, a expectativa é que o recurso seja julgado em três meses. Christiano teve a prisão preventiva decretada há um ano, mas estava foragido.

Entenda o caso

A amazona Aída Nunes, 30 anos na época da agressão, acusou o empresário e ex-namorado dela de agressões físicas, em 12 de janeiro de 2013, e prestou queixa de agressão na Delegacia Especial de Atendimento À Mulher (Deam).

Ná epoca, ainda segundo a jovem, o ex-namorado, com quem se relacionou durante cerca de um ano e meio, já a tinha agredido de outras formas algumas vezes. O casal chegou a morar juntos entre abril e novembro de 2012, quando chegou ao fim o relacionamento.

