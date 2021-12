Christiano Rangel não se apresentará à Justiça, diz advogado

Após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) negar nesta quinta-feira, 11, o pedido de habeas-corpus para o empresário Christiano Rangel, o advogado de defesa vai entrar com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

Em entrevista ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 12, o advogado Fabiano Pimentel afirmou que Christiano não vai se apresentar à justiça baiana. "Neste momento, não há interesse de apresentação, porque a gente entende que a prisão preventiva é ilegal. Se ela for revogada, ele se apresentará imediatamente", explicou o advogado, que está mantendo contato apenas com a família do empresário.

O recurso no STJ tem o objetivo de reverter o pedido de prisão que, de acordo com Pimentel, é desnecessária para o caso. "Ele preenche todos os requisitos legais, como residência fixa. Um fato interessante é a pena, que deveria ser pequena. Ainda que ele venha a ser condenado, deveria pegar uma pena alternativa, e não ser preso", enfatiza.

O pedido de prisão preventiva foi expedido pela juíza Márcia Lisboa, da 1ª vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, após Aida registrar uma nova ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à MUlher (Deam), no mês de maio, pois o empresário não estaria cumprindo a medida que o obriga a manter uma distância mínima de 300 metros da ex. Na época, o advogado de defesa afirmou que Christiano estava fora da cidade a trabalho e não havia mantido contato com ela.

O pedido de habeas-corpus foi realizado após a revogação da prisão preventiva ter sido indeferida pela juíza.

Relembre o caso - Segundo informações do advogado de Christiano, antes da briga, o casal tinha ido a um bar. Ao retornarem para casa, os dois começaram a discussão. Cristiano disse que Aida estava nervosa e que tentou contê-la. De acordo com o advogado, a moça, que não queria aceitar o fim do relacionamento, acabou se machucando quando caiu ao tentar jogar um aparelho de televisão no companheiro.

O advogado de Aida, Marcos Mendonça, rebateu as informações de Pimentel e negou que a moça estivesse bêbada no momento da discussão com o empresário. Aida foi submetida a um exame de corpo de delito, no dia 13 de janeiro, e as agressões foram confirmadas pelos médicos. Aida teve uma lesão no olho e sofreu várias pancadas na cabeça.

