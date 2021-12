"Christiano Rangel não é uma ameaça pública", diz advogado

Em resposta ao decreto de prisão preventiva expedido pela juíza Márcia Lisboa, da 1ª vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o advogado do empresário Christiano Rangel afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, que vai requerer a revogação da medida, segundo ele desnecessária.



A prisão foi decretada após a ex-namorada de Christiano, a administradora de empresas Aida Nunes, registrar uma nova ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de que o empresário não estaria cumprindo a medida que o obriga a manter uma distância mínima de 300 metros da ex.

A medida foi tomada após Aida acusar Christiano de agressão, que teria acontecido no mês de janeiro, após os dois saírem de um bar. Na ocasião, Aida fez uma denúncia à Deam e divulgou fotos de seu rosto com diversos hematomas.

De acordo com o advogado Fabiano Pimentel, desta vez Aida informou que Christiano estaria se aproximando e telefonando para ela. Entretanto, o advogado explica que o empresário está fora da cidade a trabalho, e não manteve contato direto com ela.

"Além dela não ter apresentado provas concretas, não há necessidade da prisão, já que ele não é uma ameaça pública. Ele não está destruindo provas, tem endereço fixo e não há indícios de que vá fugir. A prisão é a última medida a ser aplicada neste caso", explicou Fabiano.

Caso a revogação da prisão preventiva seja indeferida pela juíza, o advogado vai entrar com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado.

Em relação ao andamento do processo, Fabiano ressalta que o réu ainda será citado para apresentar a defesa prévia, que é a resposta à acusação. "Nesta defesa prévia, vamos apontar os excessos que existem na denúncia, como cárcere privado e ameaça, que não aconteceram. O que houve foi a denúncia de lesão, e ele vai comprovar, no curso do processo, que é inocente", complementa o advogado.

Relembre o caso - Segundo informações do advogado de Christiano, antes da briga, o casal tinha ido a um bar. Ao retornarem para casa, os dois começaram a discussão. Cristiano disse que Aida estava nervosa e que tentou contê-la. De acordo com o advogado, a moça, que não queria aceitar o fim do relacionamento, acabou se machucando quando caiu ao tentar jogar um aparelho de televisão no companheiro.

O advogado de Aida, Marcos Mendonça, rebateu as informações de Pimentel e negou que a moça estivesse bêbada no momento da discussão com o empresário. Aida foi submetida a um exame de corpo de delito, no dia 13 de janeiro, e as agressões foram confirmadas pelos médicos. Aida teve uma lesão no olho e sofreu várias pancadas na cabeça.

