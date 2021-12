Chove 82% da média mensal em sete horas na capital baiana

Em sete horas, choveu 256 mm em Salvador, segundo informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Do dia 1º até na segunda-feira, 27, o volume de chuvas atingiu 329 mm, quantidade acima da média mensal, que é de 309 mm, segundo a meteorologista Cláudia Valéria, do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda deve chover até a próxima quinta, 30, segundo o meteorologista Heráclio Alves, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Ele diz que dentre os 15 pontos de monitoramento das chuvas na capital, os que registraram maior volume na segunda foram o do Alto do Peru (256 mm), Águas Claras (252 mm) e Cabula (191 mm).

Ainda que as chuvas cessem na capital baiana nos próximos dias, a população, em especial a das áreas mais afetadas na segunda, deve ficar atenta aos deslizamentos.

"Fazer sol não significa que a área esteja segura. Durante os próximos quatro dias, as pessoas devem observar bastante. O risco maior de deslizamento é agora, pois a terra está umedecida", diz o pesquisador da área de estabilidade de encostas da Universidade Federal da Bahia, Luís Edmundo Prado de Campos.

Segundo ele, qualquer cidade teria alagamentos diante do índice pluviométrico de segunda. Mas lembrou haver deficiência de drenagem das águas pluviais e que é preciso fazer um trabalho de limpeza e de incentivo para que a população não suje as ruas.

A especialista em direito ambiental, Erica Rusch, acredita que a gestão pública precisa intensificar a fiscalização das obras irregulares e preparar a cidade para essas ocasiões. Ao cidadão cabe evitar o descarte de lixo nas ruas e evitar obras irregulares. "A ocupação indevida provoca a remoção da vegetação, o que dificulta o escoamento da água e aumenta o risco de deslizamento, ", explica Rusch.

A professora de arquitetura e urbanismo da Unifacs, Silvia Carreira, lembra que de acordo com o Código Florestal as encostas são áreas de preservação permanente e não devem ser ocupadas. Ela explica que as encostas são locais naturais de drenagem das águas que desembocam nos córregos.

"Além de impermeabilizá-las com concreto, a população constrói de qualquer jeito, com material de baixa qualidade. O solo argiloso vai minando e as casas vão abaixo", diz.

Luís Edmundo avalia a situação como complexa para ambos os lados. "Entre o BNH (Banco Nacional da Habitação) e o programa Minha Casa, Minha Vida houve intervalo muito grande. As pessoas ocuparam as áreas mais complicadas da cidade, desordenadamente", diz.

Mas o pesquisador também pondera que é difícil para a prefeitura fiscalizar esse tipo de imóvel, o que seria mais viável através de denúncias que pelo trabalho dos fiscais, insuficientes para a extensão da tarefa. "A população acaba agindo mais rápido que o poder público", conclui.

A prefeitura informou que investiu mais de R$ 150 milhões em prevenção na atual gestão, que incluíram ações de micro e macrodrenagem, contenção de encostas, escadarias e desobstrução de canais.

