Chocolates especiais são opção para Páscoa saudável

Os desejados ovos de chocolate comprados na Páscoa podem se tornar um inimigo param quem possui intolerância à lactose. Na maioria das vezes, a deficiência ocorre porque o organismo se torna incapaz de digerir a substância conhecida como 'açúcar do leite', presente na guloseima.

Entretanto, outras opções existem para quem não quer abrir mão da sobremesa pascoal. Os 'ovos fit', por exemplo, podem vir sem adição de açúcar, glúten e lactose. Em Salvador, a empresa Dasduas fornece o produto para lojas que apostam no público adepto da alimentação saudável.

Marta Lúcia e a filha, Raquel de Medeiros, são sócias e trabalham juntas na produção dos itens, que, nesta época do ano, ampliam as vendas. Na fábrica, outras cinco pessoas atuam produzindo entre 50 a 70 ovos por dia, em sabores variados.



A empresa surgiu de uma necessidade pessoal de Raquel. Problemas de saúde exigiram que ela passasse a adotar uma alimentação sem a ingestão de glúten, por causa do hormônio tireoidiano. "Fui testando receitas com as amigas e, assim, a empresa nasceu e está crescendo", explicou.



O grande diferencial, segundo ela, é o sabor próximo ao tradicional. Os chocolates que são utilizados na fabricação têm maior concentração de cacau, diferente dos tradicionais, vendidos nos supermercados.

"Nossos ovos são sem glúten e lactose. Usamos manteiga guia (sem adição de lactose) e dispomos de um cozinha exclusiva", contou a nutricionista.

Ela revela que, entre os sabores mais procurados, está o brigadeiro tradicional - confeccionado a partir do açúcar amarelo com melaço, conhecido como demerara, ou do açúcar mascavo, que possui grande teor de melaço na sua composição.

Também destacam-se o brownie e o caramelo funcional, que utiliza chocolate com flor de sal (ricos em substâncias minerais).

Causas

A nutricionista Islayne Silva explica que a incapacidade de digestão é resultado da deficiência ou ausência da enzima intestinal chamada 'lactase', que ocasiona uma reação exacerbada do organismo quando entra em contato com o leite.

Náusea, diarreia, dores abdominais e outros sintomas mais graves podem ocorrer com os intolerantes que venham a consumir derivados do leite.

"A indústria no geral oferece chocolates ao leite, com grande quantidade de açúcar e gordura. O excesso de comidas gordurosas, com azeite e molhos, junto ao alto consumo de chocolates, pode levar a pessoa a passar mal", afirma a especialista.

A nutricionista ensina que o ideal para a saúde é o consumo do chocolate amargo, composto por 70% de cacau, mas sem perder o equilíbrio. "Os consumidores devem prestar atenção nos ingredientes que vêm no rótulo, principalmente aqueles que são intolerantes à lactose", orienta.

A loja Body & Heathy Food, mantida pela empresária Paloma Gonzalez dentro de uma academia no bairro do Itaigara, também é uma opção para os soteropolitanos que possuem intolerância à lactose. No local, chocolates mais saudáveis - alguns importados da Bélgica - são revendidos.

adblock ativo