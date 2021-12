Chilenos são presos por arrombar imóveis na Barra e furtar lojas

Dois chilenos foram presos suspeitos de arrombar imóveis no bairro da Barra, em Salvador, e furtar lojas em shoppings. Juan Luís Flores Espejo e Cristian Zamorano Cortez foram identificados por meio das câmeras de segurança de prédios e estabelecimentos que foram alvos da dupla.

Eles chegaram na capital baiana há quatro meses e moravam na Saramandaia, onde vendiam os produtos furtados. De acordo com a Polícia Civil, antes da mudança para a cidade, a dupla participava de uma quadrilha que cometia o mesmo tipo de crime no Rio de Janeiro. Os dois também já cumpriram pena no Chile. A dupla foi autuada em flagrante por furto e roubo, além de receptação.

