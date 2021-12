Chico Liberato tem melhora no quadro de saúde

O artista Chico Liberato, espancado em tentativa de assalto na segunda-feira, 21, teve melhora no quadro de saúde, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital da Bahia, local onde está internado, nesta terça-feira, 22. Um ressonância magnética da coluna vertebral descartou a hipótese de fratura em vértebra.

Apesar de permanecer internado na UTI Neurológica da instituição, Chico está "lúcido, orientado e evoluindo sem intercorrências", segundo o comunicado hospitalar. Não há perspectiva de alta.

"Está com bom astral, divertindo os enfermeiros. Falou que tem que ir logo embora para fazer outro filme", contou a esposa roteirista e poetisa, Alba Liberato. Ela informou ainda que ele está com escoriações no rosto e braço.

O caso

Francisco Liberato foi internado após ser espancado até desmaiar por dois homens que invadiram a residência dele para roubar. Ele estava sozinho na chácara onde mora, no Trobogy, próximo à Estrada Velha do Aeroporto. "Ele só tinha uns R$ 10, R$ 15 no bolso. Acho que ele reagiu. Mas disse que estava só se defendendo", informou a mulher.

Ainda na segunda, uma das filhas do casal, a produtora Cândida Liberato, registrou ocorrência na 10ª Delegacia (Pau da Lima). Chico Liberato e a esposa também serão ouvidos pela delegada Ana Lúcia Gonçalves.

adblock ativo