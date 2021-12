Chicleteiros protestaram, no final da tarde desta quarta-feira, 11, contra a saída de Bell Marques do Chiclete com Banana, anunciada para depois do carnaval de 2014.

O protesto complicou o trânsito por volta das 17h, mas foi normalizado após o fim da mobilização, que aconteceu em Amaralina nas proximidades do escritório de Bell.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a mobilização do grupo deixou o trânsito lento para os motoristas que seguiam no sentido Rio Vermelho.

O músico anunciou início de carreira solo nesta terça-feira, 10, através de um vídeo de despedida do Chiclete com Banana, com quem seguiu por 30 anos. No Youtube, em pouco mais de 24h, Bell já teve 621.588 acessos.

Chicleteiros protestam contra saída de Bell

