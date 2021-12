Chegada do Papai Noel ocorre nesta terça-feira no Shopping Barra

Nesta terça-feira,30, acontece a tão esperada inauguração de Natal com a chegada do Papai Noel do Shopping Barra às 18h. A chegada será marcada por show musical "Natal Azul no Polo Norte" na área externa da entrada principal e o Papai Noel aparecerá para o público. Ao final da apresentação, o Barra acende uma iluminação temática na fachada acompanhado de um show pirotécnico.

A abertura da decoração acontece às 19h na Praça Central (Euvaldo Luz), com uma estética que foge do convencional, mantendo a sofisticação e encantamento característicos das decorações natalinas do Barra. A aposta deste ano foi nas tonalidades de azul, cor característica ao clima polar de origem do Papai Noel, além de exprimir serenidade, harmonia e estimular a criatividade.

O cenário especial de Natal contará com uma casa interativa com escorregador e ponte, piscina de bolinhas, jogo interativo com Realidade Virtual, tire-fotos 3D, rena e ursos polares, além do Papai Noel mecatrônico e de uma árvore de Natal com mais de 15m de altura iluminada com LEDs.

A expectativa do aumento de fluxo de clientes para o período gira em torno de 12% e o incremento em venda de cerca de 7%.

adblock ativo