Chegada de cruzeiros complicou trânsito no Comércio até o começo da tarde

Os motoristas que passam pelas ruas do Comércio trafegam com traquilidade na tarde desta terça-feira,18. O trânsito no local esteve lento durante toda a manhã devido ao fluxo de pessoas que desembarcaram dos navios que chegaram ao porto de Salvador.

De acordo com a Superintência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos no local foi normalizado por volta das 12h.

Segundo a programação da chegada de navios turísticos, divulgada pela Codeba, mais de 14 mil pessoas devem aportar em Salvador nesta terça-feira até as 17h, provenientes de cinco embarcações, todas vindas do Rio de Janeiro. A maioria dos turistas passa apenas o dia na capital e segue para as cidades de destino, como Maceió (AL), Ilhéus (BA) e Búzios (RJ).

