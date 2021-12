Chegada da primavera vai trazer sol à cidade neste sábado

Neste sábado, 22, é hora de dar adeus ao período de chuvas trazido pelo inverno e boas-vindas à estação das flores. Na Bahia, a primavera descarta as temperaturas amenas, características do período, e já começa com sol na maior parte do Estado, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet/BA).

Em Salvador, a praia do fim de semana está garantida. A temperatura máxima esperada é de 29ºC, que deve ser registrada no sábado. A mínima será de 22ºC. No domingo, máxima de 28ºC e mínima também de 22ºC.

Não há previsão de chuva para os dois dias, apenas casos isolados e nuvens esparsas em algumas regiões. O oeste baiano registra tempo bastante seco e baixa umidade do ar associada a temperaturas elevadas.

"A umidade se mantém abaixo dos 30%, o que gera uma série de transtornos para os moradores da região, inclusive problemas de saúde", explica Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet.

Praias - Neste final de semana, 10 praias estão impróprias para o banho em Salvador e região metropolitana. São elas: São Tomé de Paripe (em frente à Vila Maria), Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha), Bogari (em frente ao Colégio João Florêncio Gomes), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Pituba (atrás do Clube Português), Armação (em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas Patamares), Placaford (em frente ao Posto Salva Vidas) e Buraquinho (em frente à barraca de praia Chalé).

Ainda segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nas demais praias da RMS, as condições são normais. O banhista, no entanto, deve evitar o banho de mar em tempo chuvoso.

