Chega ao fim greve dos servidores municipais de Salvador

Os servidores municipais de Salvador decidiram terminar a greve iniciada no último dia 15 de março, após assembleia realizada na tarde desta sexta-feira, 15, na quadra de esportes do Ginásio de Esportes dos Bancários.

O acordo aprovado em assembleia estabelece o cumprimento de jornadas especiais para o pagamento dos dias não trabalhados, assim como o desbloqueio dos 40% do salário de março dos servidores em greve, ainda nesta sexta-feira,bem como o pagamento total do salário de abril, na data prevista no calendário municipal.

Já o sindicato se comprometeu pelo retorno imediato ao trabalho por parte dos servidores que estavam com as atividades paralisadas, bem como a não iniciar uma nova greve, no caso da impossibilidade de a Prefeitura conceder algum tipo de correção salarial em virtude do baixo desempenho real da arrecadação.

