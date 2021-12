Chega ao fim greve de frentistas na Bahia

Os postos de combustíveis da Bahia vão abrir normalmente nesta quinta-feira, 10, após três dias de greve dos frentitas. O fim da paralisação se deu após reunião na tarde desta quarta-feira, 6, mediada pelo Ministério Público, que concordou com o ajuste de 10% no salário e o aumento do ticket alimentação para R$ 185 (e R$ 190 a partir de janeiro de 2015).

A questão do plano de saúde, em negociação já há 12 anos, também foi aceita e os frentistas vão passar a ter um plano, mas o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis da Bahia (Sinposba) deve apresentar as propostas ao Ministério Público. "Vamos fazer um levantamento e sentar com o MP em até 90 dias. Os trabalhadores vão pagar 50% do plano, com os patrões pagando os outros 50%", afirmou o presidente do Sinposba, Antonio José dos Santos.

